В марте Украина перейдет на летнее время. В последнее воскресенье месяца, то есть уже на этих выходных, стрелки часов переведут на час вперед. Это значит, что уже в воскресенье, 29 марта, спать придется на час меньше.

Рассказываем как и когда переводят часы в Украине.

Как и зачем переводят часы

Часы переводят в ночь с субботы на воскресенье - 29 марта в 03:00 29 марта. На компьютерах, планшетах, смартфонах (гаджетах с доступом к интернету) время будет переведено автоматически. В механических часах, старых телефонах "на кнопках", время нужно переставить вручную.

Утром актуальное время можно перепроверить, забив в гугл запрос "точное время", "время в Украине" или "время Киев". Также до сих пор услугу точного времени оказывают справочные службы.

Манипуляции со временем берут начало в ХХ веке, когда американский политик и дипломат Бенджамин Франклин озвучил идею о пользе перевода часов, чтобы сэкономить на свечах. В 1908 году нововведение опробовали британцы. Со временем сотни стран начали использовать зимнее и летнее время. В 1981 году впервые перевели часы и в Украине.

В современном мире экономия от перевода часов составляет около 3%, поэтому в Европарламенте подняли вопрос об универсализации времени - 80% жителей выступили против перевода часов и проголосовали "за" летнее время. Депутаты решили, что с 2021 года каждая страна в Европе должна самостоятельно решить, продолжать ли перевод часов каждый год.

Как помочь организму адаптироваться

Специалисты уверяют, что перевод часов - стресс для организма. Даже здоровые люди могут чувствовать недомогание, сонливость и раздражительность в первые дни после смены времени. Люди, у которых есть проблемы с сердцем или давлением, могут ощущать даже часовую смену во времени.

Соблюдение некоторых правил 29 марта позволит вам чувствовать себя бодрее в понедельник 30 марта.