В марте Украина перейдет на летнее время. В последнее воскресенье месяца, то есть уже на этих выходных, стрелки часов переведут на час вперед. Это значит, что уже в воскресенье, 29 марта, спать придется на час меньше.
Рассказываем как и когда переводят часы в Украине.
Как и зачем переводят часы
Часы переводят в ночь с субботы на воскресенье - 29 марта в 03:00 29 марта. На компьютерах, планшетах, смартфонах (гаджетах с доступом к интернету) время будет переведено автоматически. В механических часах, старых телефонах "на кнопках", время нужно переставить вручную.
Утром актуальное время можно перепроверить, забив в гугл запрос "точное время", "время в Украине" или "время Киев". Также до сих пор услугу точного времени оказывают справочные службы.
Манипуляции со временем берут начало в ХХ веке, когда американский политик и дипломат Бенджамин Франклин озвучил идею о пользе перевода часов, чтобы сэкономить на свечах. В 1908 году нововведение опробовали британцы. Со временем сотни стран начали использовать зимнее и летнее время. В 1981 году впервые перевели часы и в Украине.
В современном мире экономия от перевода часов составляет около 3%, поэтому в Европарламенте подняли вопрос об универсализации времени - 80% жителей выступили против перевода часов и проголосовали "за" летнее время. Депутаты решили, что с 2021 года каждая страна в Европе должна самостоятельно решить, продолжать ли перевод часов каждый год.
Как помочь организму адаптироваться
Специалисты уверяют, что перевод часов - стресс для организма. Даже здоровые люди могут чувствовать недомогание, сонливость и раздражительность в первые дни после смены времени. Люди, у которых есть проблемы с сердцем или давлением, могут ощущать даже часовую смену во времени.
Соблюдение некоторых правил 29 марта позволит вам чувствовать себя бодрее в понедельник 30 марта.
- Поужинайте за три часа перед сном. Не пейте на ночь чай, кофе или алкоголь, чтобы не стимулировать организм. Вечером лучше в течение часа прогуляться на свежем воздухе;
- Чтобы сэкономить время на сборы утром, подготовьте завтрак, продумайте гардероб с вечера;
- Перед сном хорошо проветрите помещение, засыпать лучше в тишине и темноте. Идеальной температурой для сна считается 18-20 градусов;
- Отложите в сторону гаджеты, не пользуйтесь телефоном перед сном. Лучше полчаса почитать перед сном;
- Утром включите любимую музыку, которая зарядит энергией на целый день, примите контрастный душ.