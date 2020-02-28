По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, коронавирус рано или поздно попадет в Украину. Власти готовы к этому и подготовили 12 500 мест для зараженных.

Об этом он заявил в программе "Право на власть".

Алексей Данилов считает, что в стране все же зарегистрируют одиночные случаи коронавируса. Его появление в Украине может быть неизбежным, ведь "во всем мире бушует коронавирус". "Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", - сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что власти готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12 5000 больничных мест для зараженных.

Отметим, что первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Беларуси, Литве и Нидерландах.

Видео: youtube.com

Напомним, что подозрения на коронавирус у госпитализированных с пневмонией жителей Буковины не подтвердились.

Также "Страна" разбиралась, коронавирус - угроза человечеству или страшилка для паникёров.