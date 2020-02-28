Коронавирус рано или поздно попадет в Украину, мы подготовили 12 500 коек - Данилов
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, коронавирус рано или поздно попадет в Украину. Власти готовы к этому и подготовили 12 500 мест для зараженных.
Об этом он заявил в программе "Право на власть".
Алексей Данилов считает, что в стране все же зарегистрируют одиночные случаи коронавируса. Его появление в Украине может быть неизбежным, ведь "во всем мире бушует коронавирус". "Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", - сказал Алексей Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что власти готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12 5000 больничных мест для зараженных.
Отметим, что первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Беларуси, Литве и Нидерландах.
Видео: youtube.com
Напомним, что подозрения на коронавирус у госпитализированных с пневмонией жителей Буковины не подтвердились.
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