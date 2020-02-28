Кабмин согласовал кандидатуры трех новых членов наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы Украины - госкомпании "Укрэнерго", как представителей государства.

Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.

"Согласовать кандидатуры Пидлисецкого Льва Теофиловича, Гелетея Юрия Игоревича и Токарского Юрия Богдановича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания" Укрэнерго", как представителей государства", - сказано в документе.

Таким образом, в набсовет войдут бывший депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Лев Пидлисецкий и заместитель министра финансов Юрий Гелетей. Третьим представителем государства должен стать Юрий Токарский, бывший советник-посланник посольства Украины в Австрии.

Они заменят Сергея Кушнира и Александра Поплавского.

Наблюдательный совет "Укрэнерго" должен состоять из семи членов, которых утверждает общее собрание, полномочия и функции которого выполняет государство в лице Министерства финансов.

Напомним, что на днях Всеволод Ковальчук ушел с поста главы "Укрэнерго". 26 февраля наблюдательный совет оператора назначил первого заместителя главы правления Владимира Кудрицкого новым исполняющим обязанности директора компании.

Также мы писали о том, что в "Укрэнерго" объявили конкурс на должность главы компании.