Турция готовится объявить войну Сирии и закрыть пролив Босфор для военных судов России.

Такие заявления прозвучали после огромных турецких потерь в сирийскй провинции Идлиб 27 февраля. При попытке наступления на позиции сирийской армии погибло более 30 турецких солдат. По неофициальным данным - вдвое больше.

Это произошло в ходе авиационного контрудара Сирии у города Бехун - после того, как совместные силы боевиков и турок отбили у сирийцев два населенных пункта на стратегической трассе, ведущей в Алеппо.

Россия говорит, что ее самолеты участия в ударе не принимали. Одновременно в Турции официально обвиняют пока только Сирию. И уже фактически объявили ей войну, заявляя, что теперь все военные объекты Дамаска - законная цель для Анкары.

Однако звучат в Турции голоса и против России - поскольку понятно, что жесткая "ответка" в Идлибе вряд ли могла произойти без российского одобрения. Парламентарии страны требуют закрыть для русских кораблей Босфор, а местные активисты начали осаждать российское посольство.

Одновременно Турция запросила помощи у НАТО. И начала давить на Евросоюз, открыв проход сирийским беженцам, которые уже двинулись на границы ЕС.

С чего начался конфликт

Обострение в Сирии началось где-то неделю назад.

Тогда сирийско-российские ВВС разгромили наступавшие силы турок и союзных им боевиков Идлиба. В целом ситуация такова: Анкара хочет удержать сирийскую провинцию за собой. То есть попросту говоря - откусить кусок сирийской территории. Однако у Асада пытаются выбить протурецкие формирования с северо-запада страны, и в последнее время серьезно продвинулись вперед, взяв стратегическую трассу, ведущую на Алеппо.

Детальнее об этой истории - в материале "Страны" "Готовы сражаться, если султан даст приказ". Начнется ли война Турции и России в Сирии.

Победная поступь сирийцев заставляет турок наращивать военную активность на территории соседней страны. И сейчас конфликт вошел в самую опасную фазу.

Ведь очевидно, что Россия не даст Эрдогану разгромить сирийцев. Но и турецкий президент пока не намерен уступать - это для него потеря лица и рейтингов. То есть война в конечном счете может перерасти в российско-турецкую. А значит - не исключено и вмешательство НАТО. Что рождает опасность уже мирового конфликта.

"Страна" ведет онлайн-хронику происходящего в горячей точке. Материал обновляется.

Обострение в Идлибе. Текстовая трансляция

12:13 Ситуацию в Идлибе прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что Россия подтверждает приверженность договоренностям с Турцией по этой провинции. При этом, по его мнению, не все они выполняются. В частности - передача координат войск.

"Между военными России и Турции есть ежедневный обмен информацией "на земле", все координаты передаются Дамаску", - заявил министр. По его мнению, если бы эти договоренности выполнялись в полной мере, гибели турецких военных можно было бы избежать.

"Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии", - сказал Сергей Лавров. При этом он уверен, что возможность для диалога Москвы и Анкары по Идлибу еще остается.

Также Лавров сообщил, что Путин и Эрдоган уже провели телефонный разговор.

11:53 "Греция усилила охрану свои границ после заявления Турции об открытии путей для беженцев", - пишет агентство AFP.

11:48 Анкара прокомментировала заявление Минобороны РФ о том, что турецкие войска смешались с боевиками и поэтому попали под удар.

"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило министерство обороны Турции.

11:23 Турки заявляют, что вследствие ночного "удара возмездия" ликвидировали 1700 военных сирийской армии. Пока подтверждений этой информации со стороны Дамаска нет.

11:03 Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что НАТО Турции в нынешнем конфликте не поможет.

"Турция обратилась в НАТО, но консультации состоятся не на основании 5 статьи устава НАТО (коллективная оборона), а 4-й (которая предусматривает только консультации вследствие обострения ситуации безопасности из-за терактов и тп).

То есть Турции сегодня помогут разве хорошим заявлением. Но это и понятно, ибо войска Турции подверглись атаке на иностранной территории, куда они были отправлены без согласия НАТО", - написал он в Facebook.

10:34 Фото российских военных кораблей, идущих через турецкие проливы в Средиземное море. Наглядная демонстрация после слов турецких депутатов о закрытии проливов.

10:15 Российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное. Это суда Черноморского флота России.

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал представитель ЧФ РФ Алексей Рулев.

Фрегат "Адмирал Макаров"

09:56 Что имеем на данный момент. Краткий анализ ситуации.

Зачистка Идлиба - это одна из самых болезненных тем для Эрдогана, который воспринимает эти территории примерно как Россия относится к "ДНР" и "ЛНР" (в этом ключе, кстати, забавно наблюдать то, как многие украинские комментаторы поддерживают Анкару, которая по сути вторглась на чужую территорию).

Консенсус по поводу этой провинции, которая граничит с Турцией, был достигнут с Россией еще в 2018 году. Территория отдавалась туркам под контроль, но на определенных условиях: зачистка радикальных боевиков-исламистов, совместное патрулирование, создание зоны безопасности. Но все это - лишь до окончания войны в Сирии и написания новой Конституции.

В Дамаске и Москве говорят, что Анкара этих условий не выполняла. И поэтому Асад начал операцию в Идлибе. Которая вызвала ряд его прямых столкновений с турецкими войсками, уже второй раз попадающими под авиаудары с неприятным для себя результатом.

Судя по военной напряженности, пока на переговорный формат по Идлибу Эрдоган не настроен. То есть обсуждать тему он будет, но параллельно будет и воевать. Настроя на деэскалацию и сделку пока в Турции не ощущается.

По всей вероятности, в Анкаре считают, что на прямую войну с Турцией - членом НАТО и важным партнером РФ - Москва не пойдет. Как не пошла она в 2015 году, когда турецкие военные сбили российский истребитель.

Эрдоган считает, что у границ Турции он имеет больше прав решать судьбу Идлиба, чем далекая Москва. В РФ имеют свой железный аргумент - защита территоральной целостности Сирии в ее международно признанных границах.

Поэтому здесь логика "Россия побоится вмешиваться" может не сработать: война идет на территории Сирии. И пока турецкие войска там будут находиться, Москва может их уничтожать сколько угодно. Не нанося ударов по самой Турции. Что кстати сейчас и происходит.

И формально НАТО не может тут ничего сделать: Турция воюет в чужой стране, на нее никто не нападает.

Однако ситуация все равно опасна тем, что конфликт идет вблизи турецкой границы. И если с нее пойдет атака на сирийскую территорию, то это может привести уже к официальной войне между Дамаском и Анкарой. Что поставит Россию перед нелегким выбором: защищать союзника и воевать с важным стратегическим партнером (и к тому же страной НАТО) - или пусть с потерей лица, но сохранить мир, поступившись Идлибом.

То есть потенциал повышения ставок невелик что у Анкары, что у Москвы. Большой войны не хотят обе стороны (и это видно по деликатной в отношении РФ позиции Эрдогана). Но и уступить пока не может никто.

09:45 Представитель США в НАТ Кэй Хатчисон заявляет, что после вчерашнего удара в Турции "поймут, что из себя представляет Россия, и кто действительно надежный партнер".

По ее словам, вмешательство Альянса теперь "не исключено".

"Это большое событие, и мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств... Я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", - цитирует Хатчисон "Голос Америки".

09:34 Турки показали видео ответных ударов по сирийцам.

09:27 Ночью Турция заявила, что обстреляла военные объекты Сирии. Это уже заявление администрации Эрдогана.

При этом антироссийской риторики на уровне президента Турции пока не слышно.

"Мы призываем стороны астанинского процесса выполнить обязанности, возложенные на все международное сообщество, в частности, с целью прекращения преступлений против человечности, совершенных режимом (Асада - Ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

09:19 В Минобороны России так рисуют картину произошедшего. Москва подтверждает, что турки попали под огонь сирийцев. Случилось это потому, что военные Анкары смешались с боевыми порядками незаконных вооруженных формирований.

"Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - заметили в министерстве.

09:12 Немного предыстории конфликта в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".

09:01 В самой Турции - ситуация близкая к панике. В стране заблокированы все социальные сети, в которых обсуждается массовая гибель военных. А курс местной валюты - лиры - обвалился до девятимесячного минимума.

08:51 По последним данным, во время авиаудара погибли 33 турецких солдата.

08:43 Турция открыла путь сирийским беженцам в Европу. Это один из важнейших факторов давления на ЕС, чтобы склонить Брюссель на свою сторону.

Турецкие СМИ уже публикуют фото колонн из беженцев.