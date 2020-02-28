Два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр-НК" в настоящее время направляются в Средиземное море.

Об этом сообщил представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает "Интерфакс".

По его словам, турецкие проливы Босфор и Дарданеллы одновременно проходят "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович". Они вышли из Севастополя и войдут в состав постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Рулев отметил, что этот переход - плановый.

Представитель ЧФ напомнил, что еще один фрегат "Адмирал Эссен" выполняет задачи в Средиземноморье с декабря 2019 года. Агентство указывает, что фрегаты ранее уже неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии. Сейчас они направляются в регион на фоне обострившейся обстановки в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что власти Турции могут объявить войну Сирии и объявили о грядущем введении военного положения на фоне гибели в Сирии нескольких десятков турецких военных. Это произошло после авиационного удара по турецким формированиям в сирийской провинции Идлибе, которые находились там для поддержки сил антиасадовской коалиции.

Отметим, что число турецких солдат, погибших в Сирии, выросло до 33 человек.

Также "Страна" разбиралась, начнется ли война Турции и России в Сирии.