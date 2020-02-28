Турецкие военные находились в колоннах боевиков и поэтому попали под обстрел - Минобороны России
В Минобороны России заявили, что обстрелянные правительственными войсками Сирии турецкие военные, в результате чего погибли десятки человек, находились среди наступавших боевиков. Авиация России в этом районе не применялась.
Об этом в Telegram пишет 28 февраля РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
В Минобороне заявили, что картина была такой:
- 27 февраля 2020 года террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, решили провести крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, армия Сирии открыла ответный огонь
- Представители российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивали у турецких коллег координаты местонахождения их подразделений, находящихся рядом с районами боевых действий террористов
- Несмотря на это, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований
- При этом, согласно данным турецкой стороны, их военнослужащих там не было и не должно было быть
- Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками и обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции
- Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась.
Фото: t.me
Напомним, что число турецких солдат, погибших в Сирии, выросло до 33 человек.
Также мы писали о том, что Турция обещает многократный ответ за потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии.
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