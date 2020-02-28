В Минобороны России заявили, что обстрелянные правительственными войсками Сирии турецкие военные, в результате чего погибли десятки человек, находились среди наступавших боевиков. Авиация России в этом районе не применялась.

Об этом в Telegram пишет 28 февраля РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

В Минобороне заявили, что картина была такой:

27 февраля 2020 года террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, решили провести крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, армия Сирии открыла ответный огонь

Представители российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивали у турецких коллег координаты местонахождения их подразделений, находящихся рядом с районами боевых действий террористов

Несмотря на это, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований

При этом, согласно данным турецкой стороны, их военнослужащих там не было и не должно было быть

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками и обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции

Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

Фото: t.me

Напомним, что число турецких солдат, погибших в Сирии, выросло до 33 человек.

Также мы писали о том, что Турция обещает многократный ответ за потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии.