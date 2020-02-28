Высший админсуд отстранил от должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" за злоупотребление служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривень.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"27 февраля 2020 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб почти на 2,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок отстранения от должности - до 26 апреля 2020 года.

Как сообщалось, начальник Бердянского филиала совместно с заместителем и инженером этого предприятия, а также экс-руководителем коммерческой компании организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило фирме денежные средства за фактически непоставленное оборудование. Государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривень, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Досудебное расследование дела продолжается.

Фото: facebook.com

Напомним, что начальнику Бердянского морпорта сообщили о подозрении в злоупотреблении служебный положением.

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