После резкой эскалации противостояния Дамаска и Анкары на Ближнем Востоке, когда после авиаудара ВВС Башара Асмада погибли 33 турецких солдата, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что больше не будет сдерживать поток беженцев, которые пытаются попасть в Европу. И слово свое сдержал.

Как передает Telegram-канал РИА Новости первый такой отряд уже свободно выдвинулся к границам с Евросоюзом.

"Турецкое ТВ публикует фото сирийских беженцев, которые идут в Грецию после решения турецких властей не мешать им.

Группа из примерно 300 человек вышла из Эдирне, который находится примерно в часе ходьбы от границы. Но с греческой стороны пределы ЕС основательно охраняют", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Турция обещает многократный ответ за потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии.