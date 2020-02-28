Смертельно опасный коронавирус Covid-19 продолжает собирать новые жертвы. В печальном списке зараженных уже пять граждан Украины (четверо в Японии и одна украинка в Италии - Ред.).

По состоянию на 00:00 часов по китайскому времени пятницы, 28 февраля, (19:00, 27 февраля, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 84 059 человек, умерло уже 2 858 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 78 959 эпизодов; 2 791 умерший (в том числе 2 в Гонконге и 1 на Тайване). За пределами Китая 4 100 подтвержденных случаев заражения, 67 смертей. На материковой части Китая вылечить удалось 36 157 человек", - уверяют чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса американские биржи закрылись с худшим результатом со времен Великой рецессии.