Министр внутренних дел Арсен Аваков зявил о том, что украинцев, заразившихся коронавирусом Covid-19 будут доставлять в больницы на специальном вертолете.

Об этом Арсен Аваков рассказал на ток-шоу "Право на власть".

Специальный вертолет Ми-8, уже заступил на круглосуточное дежурство в системе ГСЧС.

"Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера (речь о 27 февраля - Ред.). Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции. За один рейс такой вертолет может взять на борт 4-6 больных", - рассказал Арсен Аваков.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" собщала, что вирусом Covid-19 заразились уже пять украинцев, но все они находятся за рубежом.

Так же мы рассказывали, что в СНБО Украины назвали правила, которые помогут избежать заражения опасным короновирусом.