Число турецких солдат, погибших в Сирии, выросло до 33 человек
Власти Турции назвали новую цифру своих военных потерь в Сирии в результате резкой эскалации вооруженного противостояния с регулярными частями Башара Асада.
Итак, в результате авиационного удара ВВС Сирии в районе Идлиба погибло уже не менее 33 турецких военнослужащих. О новых уточненных данных сообщает Twitter турецкого агентства Anadolu.
До этого губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявлял о 29 погибших бойцов армии Турции.
Фото: twitter.com/anadoluagency
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Турция обещает многократный ответ за свои потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии.
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