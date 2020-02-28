Власти Турции назвали новую цифру своих военных потерь в Сирии в результате резкой эскалации вооруженного противостояния с регулярными частями Башара Асада.

Итак, в результате авиационного удара ВВС Сирии в районе Идлиба погибло уже не менее 33 турецких военнослужащих. О новых уточненных данных сообщает Twitter турецкого агентства Anadolu.

До этого губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявлял о 29 погибших бойцов армии Турции.

Фото: twitter.com/anadoluagency

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Турция обещает многократный ответ за свои потери под Идлибом и готовится объявить войну Сирии.

Так же мы рассказывали, что Сирия отдала России свой морской порт Тартус в аренду на 49 лет.