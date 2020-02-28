Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал точное число украинцев, зараженных вирусом Covid-19. По официальным данным их пять человек, но все они находятся за пределами страны.

Об этом Виктор Ляшко заявил в прямом эфире телеканала "1+1".

"К сожалению, у пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они находились на круизном лайнере Diamond Princess - были членами экипажа. И еще одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - рассказал Виктор Ляшко.

Видео: ТСН

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что коронавирус проник в Нидерланды. Ирландия и Португалия держат "оборону".

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