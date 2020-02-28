Стремительное распространение уханьского коронавируса по миру вызвало обвал на рынках акций. Оно негативно повлияло и на фондовый рынок Соединенных Штатов Америки.

Биржи США закрылись падением около 4%. Основной индекс Dow Jones опустился на 3,83%, а технологичный Nasdaq - на 4,08%.

Американские биржи падают шестой день подряд на фоне страхов из-за коронавируса. Для Dow Jones подходящая к концу рабочая неделя стала худшей со времен масштабного экономического кризиса 2008 года, который называли Великой рецессией.

Как ранее писала "Страна", 27 февраля на торгах резко усилилось падение цен на нефть под воздействием растущих опасений распространения эпидемии COVID-19 за пределами Китая.

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