Власти Турции могут объявить войну Сирии и объявили о грядущем введении военного положения на фоне гибели в Сирии 22 турецких военных.

Это произошло после авиационного удара по турецким формированиям в сирийской провинции Идлибе, которые находились там для поддержки боевиков против наступления армии Сирии.

В партии президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что теперь считают сирийские войска "вражескими целями". Об этом передает газета "САБАХ" (Турция).

В ответ наземные силы и авиация Турции начали наносить удары по сирийской армии. Анкара обещает, что ответ будет "многократным".

Представитель Сирии в ООН Башар Аль-Джафари призвал прекратить агрессию турецкого режима и его поддержку терроризма.

В самой Турции между тем отключены социальные сети, а также есть проблемы с мобильным интернетом.

Ранее "Страна" сообщала, что валюта Турции лира упала до минимума за 9 месяцев из-за ситуации в Сирии и коронавируса, а также предупредила, что после обострения под Идлибом Турция открыла проход для сирийских беженцев в Европу.

В Турецком вопросе разбиралась Олеся Медведева: