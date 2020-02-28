Турция может поспособствовать наплыву беженцев в Европу. Заявление прозвучало на фоне угроз о возможной военной операции Турции в Сирии.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Турции вечером в четверг, 27 февраля.

Чиновник рассказал, что власти Турции больше не будут мешать беженцам из Идлиба направляться в Европу по суше и морю.

По словам собеседника, турецкая полиция и береговая охрана, а также пограничники будут бездействовать в случае обнаружения беженцев из Сирии.

В течение четырех лет именно Турция была фильтром и барьером одновременно, которые не давали потоку сирийских беженцев хлынуть в Европу. Именно миграционная сделка помогла снизить остроту миграционного кризиса - крупнейшего со времен Второй мировой.

Ранее стало известно о десятках жертв при атаке на турецкий армейский конвой в Cирии в провинции Идлиб. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал своё Минобороны провести экстренное совещание. По его словам, в результате атаки погибло около 30 человек.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале освободила от боевиков почти половину Идлиба и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Как сообщала "Страна", официальная валюта Турции - лира упала до минимума за 9 месяцев из-за ситуации в Сирии и коронавируса.

Напомним, что с декабря армия Сирии начала серьезно теснить связанных с "Аль-Каидой" боевиков в Идлибе. Силы президента Башара Асада одержали очередную победу: разблокировали трассу из Дамаска в Алеппо, которую не контролировали с 2012 года.

Однако Турция оказала боевикам поддержку и вступила в огневой контакт с сирийской армией, которую поддерживает Россия. Пока Анкара не говорит о прямом столкновении с Россией, но ситуация крайне напряжена.

В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирается в ситуации с сирийским Идлибом и пытается спрогнозировать, чем она обернется: