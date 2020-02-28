Рейтинг президента: впервые ниже 50%

Очередная порция результатов соцопросов, опубликованная КМИС, продемонстрировала новые проблемы для власти. Согласно самым свежим данным, рейтинг Владимира Зеленского, на старте его президентства составлявший 73%, теперь опустился до 47%. И это первый случай, когда популярность нынешнего главы государства оказалась ниже 50%.

Безусловно, за таким снижением кроется немало вопросов, которые накопились у избирателей к президенту, и происходило оно не моментально, а в течение нескольких месяцев. Однако социология наглядно демонстрирует, что именно является вопросом номер один для украинцев.

За прошедшие пять месяцев с момента формирования нового правительства у Зеленского был один серьезный рост рейтинга – в декабре, сразу после того, как состоялась парижская встреча "Нормандской четверки". В тот момент многим показалось, что существует реальный шанс все-таки достичь мира, и популярность президента выросла до 60%. Такому росту не помешали ни огромные платежки за отопление, ни скандалы в "Слуге народа".

Но после декабрьской встречи в "нормандском формате" ничего не произошло. Власть может сколько угодно заявлять о том, как она стремится к миру, однако избиратели не настолько глупы, чтобы верить словам: в свежем опросе КМИСа 83% респондентов заявили, что не видят успехов в вопросе прекращения войны, причем с ноября число скептиков возросло на 14%.

Вот в этом и скрыт главный ответ на вопрос, почему Зеленскому верит уже меньше половины украинцев. Причем среди доверяющих ему 47%, как видим, большинство составляют те, кто успехов власти в мирном процессе не видит, но, видимо, еще надеется, что они будут. Однако еще несколько месяцев имитации движения к миру, и они тоже перейдут в число тех, кто президенту не доверяет.

Эвакуировать украинцев из Италии не будут

Украинские власти не собираются эвакуировать наших граждан из Италии, которая стала европейским лидером по распространению коронавируса.

И в данном случае власть права. Всемирная организация здравоохранения вчера сделала заявление о том, что коронавирус могут переквалифицировать из эпидемии в пандемию, а это означает ее всеобщее явление, которое не может быть остановлено ни на одной государственной границе.

Да и, по большому счету, эвакуировать украинцев из всех точек, где бушует вирус, уже нереально. Украинцев в Италии - сотни тысяч и для спецоперации по их возвращению не хватило бы всего авиапарка страны. К тому же, несмотря на панику в итальянских городах, из этой страны не слышно просьб наших соотечественников об их эвакуации. Что и не удивительно: при всех проблемах Италии уровень здравоохранения там точно лучше, чем в Украине. Да и то же можно сказать о любой другой стране Евросоюза, поэтому наплыва беженцев с запада в нашу страну точно не будет. Наоборот, многие, насмотревшись санжарских сюжетов, предпочтут остаться в Европе.

Поэтому никаких показательных эвакуаций больше не будет. Украинской власти лучше сосредоточиться на подготовке к эпидемии коронавируса у нас и вспомнить, что существуют еще и другие болезни. Потому что от свиного гриппа только за последнее время умело уже 10 человек, а тревогу по этому поводу никто не бьет.

Порошенко идет на допрос

Петр Порошенко засобирался сегодня в Госбюро расследований. Произошло это после того, как Печерский суд по представлению ГБР принял решение разрешить принудительный привод бывшего президента на допрос к следователю, а Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобы адвокатов на этот вердикт.

Правда, сам Петр Алексеевич представил свое желание прийти на допрос иначе – как добровольное решение ответственного политика и даже как вызов власти, осуществляющей "политическое преследование". В такую версию можно было бы поверить, если бы перед этим "вызовом власти" со стороны экс-гаранта не были 30 прогулов таких же допросов. А теперь все выглядит так, будто Порошенко испугался слова "принудительно" и решил больше не играть в бойкот.

Безусловно, из своего сегодняшнего похода в ГБР Петр Алексеевич постарается сделать шоу, которое в максимально выгодном свете представят два известных телеканала. Однако это будет только хорошей миной при плохой игре. Вот что стало бы действительно событием, показывающим Порошенко в выгодном свете, так это его сопротивление принудительному приводу. Все помнят сцену силовых задержаний Михаила Саакашвили, и многие подтвердят, что героем в этих видеороликах выглядел именно Михо, сопротивлявшийся власти. Но Петр Алексеевич, который преследовал Саакашвили, сам на его месте оказаться не захотел.

В принципе, это нормально для нормального человека. Просто не нужно строить из себя героя и вождя сопротивления. Никогда кулуарный политик Порошенко не был вождем и никогда им не будет.

Заблокированное "Центрэнерго": чего боится Коломойский

Вот чего никто не мог представить себе девять месяцев назад, так это того, что проблемы в отношениях с властью возникнут одновременно у Петра Порошенко и Игоря Коломойского. Совладельца "1+1", правда, пока не зазывают на допросы, но давление на его бизнес-империю идет не менее серьезное, чем давление лично на экс-президента.

В июне 2019 года, когда Зеленский только пришел к власти, казалось, что Коломойский всесилен. Он пострадал при прошлой власти, отобравшей у него последовательно "Укрнафту" и "Приватбанк", и потому вполне логично выглядело, когда он стал получать компенсацию. Самой громкой из них было введение менеджмента "от Бени" в "Центрэнерго" – компанию, которого до этого контролировали люди Игоря Кононенко.

Однако в декабре людей Коломойского из нее начали постепенно убирать. Произошло это не сразу – поначалу ставленников олигарха убирали с целого ряда ключевых должностей, которые они заняли во власти сразу после инаугурации Зеленского, а 26 февраля поменяли директора.

И теперь уже очевидно: позиции Коломойского настолько ослабли, что заработок на "Центрэнерго", который проворачивали его менеджеры, может обойтись дорого – если не ему самому, то его людям.

Этим, собственно, и вызван тот факт, что вчера офис госкомпании заблокировали. По словам руководителя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, там происходит зачистка следов бурной деятельности ставленников олигарха (сами бывшие руководители уже исчезли). И это лучшее свидетельство того, что Коломойский готовится к преследованиям со стороны власти.

Когда у кого-то убывает, у кого-то тут же прибывает. Пока Игорь Валерьевич переходит в категорию врагов власти, Ринат Леонидович из нее уходит. На днях Зеленский предложил Ахметову купить упомянутое "Центрэнерго" вместе со всеми его убыточными шахтами. Хозяин "Шахтера" от заманчивого предложения отказался, но сам факт того, что на него не давят, а предлагают ему сделать "социальный взнос", свидетельствует, что Ринат Леонидович уже не враг. Чтобы стать другом, ему, конечно, придется заплатить, но опыт "покупки" президентов у Ахметова уже немалый. Так что новая сделка вполне реальна.

Жмеринка – пример для всей Украины?

Вчера сразу в двух городах по разным причинам полиции пришлось применить силу. В одном случае – против тех, кто пытается предотвратить ликвидацию части рынка "Барабашово" в Харькове. В другом – против радикалов, которые пытались сорвать сессию Жмеринского горсовета.

Последний случай особо интересен, поскольку полиция против радикалов действует крайне непоследовательно, а иногда и откровенно потакает им. Так было, кстати, и вчера во Львове, где националисты сорвали заседание парламентского комитета по социальной политике, потребовав вывести с него нардепа от "Оппозиционной платформы" Наталью Королевскую, а полиция просто наблюдала за происходящим.

Однако в Жмеринке правоохранители показали, что могут действовать решительно, если им дают это делать. Захват здания горсовета радикалами, был остановлен с помощью водомета, их самих положили на землю, и в итоге 19 человек задержали.

И это выглядит удивительно – что пример столице и другим городам показывает скромная Жмеринка. Ведь уже давно очевидно, что акции радикалов – это заказы определенных политических (а иногда даже коммерческих) структур или отдельных политиков, но в основной массе Нацполиция делает вид, что речь идет о "народных протестах", и потому не вмешивается.

А эту ситуацию надо в корне менять. И если Зеленский взялся за то, чтобы поставить Нацполицию под свой контроль, то у него есть отличный кандидат на руководство ею – глава жмеринских полицейских. Если он применит свой опыт в масштабах страны, на улицах станет намного спокойнее.