В Нидерландах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Зараженным оказался житель города Тилбург на юге страны.

Об этом передает портал Dutch News со ссылкой на главу голландского министерства здравоохранения Бруно Брёйнса.

По информации медиков, общавшихся с заболевшим, он недавно вернулся из северной Италии, где заражены уже несколько сотен человек. Носитель вируса помещен в изоляцию.

После "пришествия" коронавируса в Нидерланды не затронутыми им остаются всего две западноевропейские страны - Ирландия и Португалия.

Между тем вирус довольно быстро распространяется в уже зараженных странах. Так, во Франции число подхвативших его 27 февраля возросло более чем вдвое.

А в Италии число жертв коронавируса за несколько часов четверга выросло с 14 до 17 человек.