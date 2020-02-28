После домашней победы над португальской "Бенфикой" в Харькове со счетом 2:1 "горняки" в четверг добыли в ответном поединке в Лиссабоне феерическую вничью 3:3, которая позволила подопечным Луиша Каштру войти в число 16 лучших команд турнира.

Уже на девятой минуте стало ясно, что встреча не будет скучной - счет в матче открыл капитан "Бенфики" Пицци, заменивший в этом амплуа травмированного Жарделя.

Однако гости сумели очень быстро отыграться благодаря автоголу защитника Рубена Диаша, которому помог лучший бомбардир дончан Жуниор Мораес.

Уже на 36-й минуте тот же Диаш уже вывел вперед свою команду, а в начале второго тайма Рафа Силва сделал счет еще более выгодным для "Бенфики" - 3:1!

Однако опытный Тарас Степаненко забил мяч, который уже перевернул ситуацию уже в пользу "Шахтера" - 3:2. Когда на 70-й минуте Алан Патрик, чье участие было под вопросом, сравнял счет - 3:3, то уже "Бенфике" нужно было забивать уже дважды.

В итоге "Шахтер" прошел дальше и узнает своего следующего соперника пятницу 28 февраля.