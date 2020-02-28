Двух жителей Черновицкой области, вернувшихся из Италии, госпитализировали с пневмонией. Однако их проверка на коронавирус дала отрицательный результат.

Об этом написал в соцсети Facebook глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенных по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат в отношении подозрения на инфекцию коронавируса", - сообщил чиновник.

Он также пообещал дать более подробную информацию на брифинге в пятницу.

Как писала "Страна", взятые у госпитализированных жителей Черновицкой области пробы были отправлены на анализ в Киев.

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье тоже госпитализировали человека с подозрением на коронавирус. Он рассказал в больнице, что контактировал с гражданином Китая в Венгрии.