Турецкая лира в четверг, 27 февраля, достигла своего минимума более чем за девять месяцев из-за опасений инвесторов, связанных со вспышкой коронавируса и военным вмешательством Турции в соседней Сирии.

Об этом информирует Reuters.

Связанные с Сирией тревоги усилились на фоне продолжающихся столкновений между сирийскими правительственными силами и поддерживаемыми Анкарой повстанцами в северо-западной сирийской провинции Идлиб.

Турция направила тысячи военнослужащих и тяжелую военную технику в Идлиб в ходе беспрецедентного вторжения с целью поддержать повстанцев в борьбе против сил, лояльных сирийскому президенту Башару Асаду.

Лира, снижающаяся восьмой день подряд, уже просела на 0,3% до 6,1725 к доллару по сравнению с закрытием среды на уровне 6,1560.

Ранее она подешевела на 0,25% до 6,1720, достигнув самого низкого уровня с 10 мая.

С начала года турецкая валюта упала более чем на 3,5%, в дополнение к потерям в 36% за последние два года, вызванным валютным кризисом в 2018 году.

Напомним, ранее стало известно о авиаударе по турецким военным в Идлибе, где погибли десятки человек.

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