Власти Турции намерены объявить военное положение на фоне тяжелых потерь после удара российской авиации, понесенных в ходе своей вооруженной операции на территории Сирии в провинции Идлиб.

Принято решение о блокировке социальных сетей твиттер, фейсбук, а также ютуба с целью не допустить распространения фото своих погибших солдат среди населения.

Ожидается, что решение о введении военного положения будет принято утром в пятницу, 28 февраля.

"Официальное объявление войны режиму Сирии будет опубликовано решением парламента завтра", - говорится в сообщении местного издания Politic Türk поздним вечером в четверг, 27 февраля.

Фото: twitter.com/politicturk

Также сообщается, что ВС Турции начали наносить мощные удары в зоне контроля курдских и сирийских формирований на севере Сирии. По информации турецких источников, в воздух подняты истребители F-16, а ПВО Сирии активировало ЗРС С-300ПМ-2.

Как сообщала "Страна", валюта Турции - лира упала до минимума за 9 месяцев из-за ситуации в Сирии и шумихи вокруг коронавируса. Это произошло 27 февраля.

Напомним, что в ситуации между Турцией и Россией, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада разбиралась Олеся Медведева: