В четверг, 27 февраля, в Офисе президента состоялась стратегическая встреча. В ней обсуждалась судьба премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

По информации канала, кроме Владимира Зеленского в ней приняли участие Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Андрей Ермак, Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко.

Как уточняет источник "Страны", на повестке помимо прочего была судьба правительства и премьера. По итогу решили пока вопрос отставки Гончарука отложить. поставив на паузу. Будут ли иные перестановки в правительстве - объявят в ближайшем будущем.

Встреча продолжалась несколько часов. Затем Зеленский и Ермак поехали в Кабинет министров.

В Кабмине они провели переговоры с Гончаруком и Коломойским по поводу кризисной ситуации вокруг Центрэнерго.

Как уже писала "Страна", в этой компании 26 февраля Кабмин поменял руководство, уволив прежний директорат, который состоял из людей Коломойского. Но олигарх с этим не согласился. И 27 февраля его люди заблокировали офис "Центрэнерго" и не дали новым руководителям приступить к своим обязанностям.

Об этом, собственно, и говорили президент, премьер, Ермак и Коломойский.

По предварительным данным договорились решить вопрос миром. Но как будет на практике - посмотрим.

"Как сообщает источник, с одной стороны Зеленский хочет показать, что он отстраняет Коломойского от государственных потоков. С другой стороны - влияние олигарха все ещё сильно и его мнение президент не может игнорировать", - сообщает Telegram-канал "Политика Страны".