В результате авиаудара российской авиации по турецкому конвою были убиты десятки турецких военных.

Турция пока официально признала 9 убитых, но турецкие социальные сети обсуждают цифры от 37 (минимальная) до 85+ (максимальная), без учета раненых.

Так, в телеграм-канале Warjournal сообщается, что губернатор провинции Хатай объявил об увеличении числа погибших турецких военных в Сирии. По последним данным - 22 погибших.

Также сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО.

Кроме того, Турция блокирует социальные сети, не работают Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

Напомним, сегодня ранее в Идлибе погибли двое турецких военных, и были ранены еще двое.