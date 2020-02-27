Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб.

Об этом в Twitter сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

Он добавил, что в результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек.

В результате удара ВКС уничтожена посадочная площадка армейской авиации Турции на крыше двухэтажного пункта управления, сообщает глава программы по борьбы с экстремизмом и терроризмом американского Института Ближнего Востока Чарльз Листер.

Командование авиабазы Хмеймим, по его словам, сегодня запретило туркам использовать воздушное пространство Идлиба, раненых приходится эвакуировать по земле.

По данным Сирийской миссии прав человека, стало известно, что жертвами случившегося стали по меньшей мере 34 турецких военнослужащих. Эти же данные приводит и Al Arabiya.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате удара ВКС России погибли до 70 турецких военных. 

Турция пока официально признала 9 убитых, но турецкие социальные сети обсуждают цифры от 37 (минимальная) до 85+ (максимальная). 

Ранее "Страна" сообщала, что 27 февраля в Идлибе погибли двое турецких военных, еще двое были ранены.

Также мы рассказывали, что Эрдоган хочет обсудить ситуацию в Идлибе с Путиным, Меркель и Макроном.

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