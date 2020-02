Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб.

Об этом в Twitter сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

#BREAKING: #Erdogan has called the #Turkey's MOD to hold an emergency meeting over #RuAF's airstrike at #THK in #Idlib! At-least 30 Turkish soldiers & several #TFSA jihadists are killed in the airstrike carried out by #Russia Air Force in #Balyun village, Jabal al-Zawiya region! pic.twitter.com/k60znT6o9z