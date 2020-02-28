В Европе уже почти не осталось стран, где бы не зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Поэтому в Украине вполне объяснимо растет спрос на медицинские маски. Во многих киевских аптеках уже несколько недель нельзя купить медицинские маски. В этом убедился корреспондент "Страны".

Мы посетили шесть аптек в разных районах Киева и только в одной нашли средства защиты, но в наличии их было всего 30 штук.

Изучив более подробно сложившуюся ситуацию с дефицитом масок, "Страна" узнала, что дело не только в ажиотажном спросе среди украинцев. Китай закупает маски у фирм-изготовителей, выбирая весь объем производства на месяцы вперед.

Первая аптека, которую мы посетили, расположена возле станции метро "Площадь Льва Толстого". Это аптека сети Watsons. Спросив у фармацевта Вячеслава о наличии медицинских масок, сразу получаем отрицательный ответ: "Я бы с большим удовольствием продал вам хотя бы одну маску, но у нас их нет. Все раскупили китайцы. Масок нет уже более двух недель. Их нет даже у поставщиков. Когда они появятся у поставщиков, я вам сказать не могу".

Мы пытаемся заинтересовать продавца тем, что нам нужно большое количество, на что тот уже с нотками раздражения говорит, как будто делает это десятый раз за день: "Я уже вам озвучил всю информацию: масок нет уже несколько недель. Когда будут, неизвестно".

Задаем уточняющий вопрос, понимая, что последний, - ведь в аптеке уже выстроилась очередь, да и раздражение на лице фармацевта дает понять, что пора уходить: "Сколько стоит одна маска и будет ли подниматься цена?" Неприветливый продавец отвечает, что последняя цена, по которой продавали товар, 1 гривна 50 копеек.

"Сколько будут стоить маски, когда они будут в наличии, сказать не могу", – завершает беседу Вячеслав.

Выйдя из аптеки Watsons, через дорогу мы замечаем еще одну. Фармацевт Марина на наш вопрос о наличии масок говорит: "К сожалению, масок нет". На расспросы о том, когда товар завезут и можно ли его забронировать, девушка любезно отвечает, что масок нет уже месяц, а когда они будут, сказать невозможно: "На данный момент у нас нет даже предложений от поставщиков". Что касается стоимости, то Марина сообщает: ранее маски стоили 1 гривну за штуку, но какая будет цена сейчас, неясно.

"Ажиотаж вызван тем, что все говорят о коронавирусе. Люди покупали по 100–200 штук", - говорит на прощание девушка.

Мы отъехали в район станции метро "Выставочный центр". В здании бизнес–центра "Реле" возле метро замечаем аптеку сети "Доброго дня". Задаем продавцу Константину тот же вопрос: есть ли у них бактериологические маски. И слышим уже привычный ответ: "Простите, но масок нет". Мы признаемся, что уже в третьей аптеке не можем их найти. И просим пробить товар по базе сети, чтобы не тратить зря время на поиски. Парень на несколько минут ныряет в базу и в итоге говорит, что везде пусто: "Масок нет и у поставщиков. Их уже третью неделю нет". По его словам, такой ажиотаж вызван коронавирусом.

"Последние два раза, когда нам завозили по 500 штук, сразу приходили перекупщики и выкупали весь товар. В связи с этим в нашей сети приняли правило, что маски будут продавать не более десяти штук в одни руки. Но это когда их привезут", – сказал фармацевт.

Напоследок уточняем цену за одну маску. "Последняя цена, по которой мы продавали, пять гривен за штуку. Перед ажиотажем маска стоила две гривны. Сколько будет стоить, когда они появятся в наличии – сейчас сказать не могу", - добавил Константин.

Четвертым пунктом в нашем списке оказалась аптека сети "ФармаСфера" возле станции метро "Лыбедская". Фармацевта зовут Ирина. Она говорит, что в наличии есть 30 масок. Цена за штуку – 14 гривен 25 копеек. Мы интересуемся, можно ли купить маски оптом, ссылаясь на легенду, что для сотрудников большого предприятия нужно несколько тысяч штук. Ирина просит подождать и куда-то звонит. Спустя несколько минут девушка возвращается и говорит, что есть возможность оптовой закупки: "Купить можно, но всего 2 тысячи штук. И цена на них будет не 14 гривен 25 копеек, а 18 гривен за штуку. И нужно сделать стопроцентную предоплату". На наш удивленный комментарий о том, что опт обычно дешевле розницы, девушка поясняет: изменилась цена производителя. Напоследок уточняем у фармацевта, какая цена была месяц назад. Оказывается, всего 1 гривна за штуку.

Следующий визит мы запланировали в аптеку на окраине города, полагая, что там ажиотаж гораздо меньше.

Район Южная Борщаговка, аптека сети "Витамин". "Масок нет уже несколько недель". - сказали нам в этой аптеке. После вопроса, можно ли сделать предзаказ на 1000 штук, фармацевт Инна предложила оставить номер телефона и пообещала перезвонить, когда будет какая-то информация. Но сразу предупредила, что одна маска стоит 12 гривен. На замечание о том, что в других аптеках можно найти товар подешевле, Инна говорит: "Вы меня не спрашивайте, почему такая цена. Я их не произвожу и не поставляю в аптеку". Напоследок мы уточняем цену до начала ажиотажа. "2 гривны за одну штуку. С чем связан такой ажиотаж, понятия не имею. Но вы сегодня уже третий, кто готов купить несколько сотен", – сообщает Инна.

На выходе из пятой аптеки мы уже подумываем прекратить эксперимент, но через дорогу видим еще одну и решаем зайти и туда.

Фармацевт Мария говорит, что масок нет. "Их уже нет 2 недели. Раскупают очень быстро. Раз в два-три дня заходят люди и спрашивают по несколько сотен. Предлагают записать номер телефона и просят набрать, если что-то появится. Последняя цена, по которой мы продавали – 11 гривен за штуку. Это было недели 2–3 назад, продали штук 500. Какой будет цена, когда они появятся, неизвестно. Мне сказали, что масок нет даже у производителей. Еще месяц назад одна маска стоила 1 гривну, а сейчас такой ажиотаж, что даже не знаю, сколько они будут стоить", - поясняет Мария. Девушка тоже уверена, что популярность масок связана с коронавирусом. "Слышала, что Китай выкупает все, что есть, вот и начали перекупщики скупать все по аптекам".

Так как поиски по аптекам не дали результата, мы решили найти что–нибудь в интернете. Сеть пестрит предложениями. Цены варьируются от 11 до 16 гривен за штуку.

Мы звоним в интернет-магазин "Маркет". Трубку поднимает мужчина и представляется Святославом. Он сходу предупреждает, что на ближайшие 4 месяца маски заказаны: "Китай выкупил производство компании на 4 месяца. Мы специализируемся на медицинских масках многоразового использования. Одна маска стоит 15 гривен за штуку, но Китай нам предложил 45 гривен за штуку. Китайцы очень уверенно зашли на наш рынок. Мы даже столкнулись с проблемой, что нам не хватает сырья для того, чтобы удовлетворить их спрос".

Мы спрашиваем у Святослава, слышал они о заседания Кабинета министров, на котором обговаривали запрет на экспорт масок из–за недостатка на внутреннем рынке. "Да что–то слышал, но они поздно спохватились. И так уже все продали", - сказал Святослав.

Второй звонок делаем по объявлению, найденном на популярной интернет-платформе prom.ua. Интернет-магазин продает маски по 11 гривен за штуку. Консультант Виктория сразу уточняет, что продает товар упаковками по 50 штук. Играют по-крупному. Мы спрашиваем, можем ли заказать 100 000 масок и меняется ли цена в зависимости от количества. На что девушка спокойным тоном отвечает: "Такое количество не проблема, только нужно сделать 100% предоплату. И срок изготовления 7 дней". В конце девушка уточнила, что цена не меняется.

Ранее "Страна" писала, что с началом ажиотажного спроса маски в Украине подорожали в 20 раз.

Мы также приводили мнение эксперта, что маски лучше носить тем, кто заразился.