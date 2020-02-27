Число заразившихся коронавирусом нового типа на территории Франции возросло более чем вдвое. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

В настоящее время во Франции диагностированы 38 случаев заражения коронавирусом нового типа, отметил Вернан.

Он подчеркнул, что 12 новых инцидентов связаны с зараженным пациентом из департамента Уаза на севере страны.

Ранее сообщалось о 18 пациентах с коронавирусом и двух случаях летального исхода во Франции.

Первый летальный случай коронавируса был зафиксирован в стране 15 февраля, погибшим стал гражданин Китая, который был помещен на карантин в Париж 25 января. 26 февраля погиб мужчина в возрасте 60 лет.

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