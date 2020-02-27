Число заразившихся коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число заразившихся коронавирусом нового типа на территории Франции возросло более чем вдвое. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.
В настоящее время во Франции диагностированы 38 случаев заражения коронавирусом нового типа, отметил Вернан.
Он подчеркнул, что 12 новых инцидентов связаны с зараженным пациентом из департамента Уаза на севере страны.
Ранее сообщалось о 18 пациентах с коронавирусом и двух случаях летального исхода во Франции.
Первый летальный случай коронавируса был зафиксирован в стране 15 февраля, погибшим стал гражданин Китая, который был помещен на карантин в Париж 25 января. 26 февраля погиб мужчина в возрасте 60 лет.
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