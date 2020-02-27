Четыре украинских музыканта записали композицию "Поверь" на китайском языке про коронавирус.

Отмечается, что все они сейчас находятся в 500 километрах от Уханя и работают в оркестре местной филармонии. Клип в поддержку страны, с которой началась мировая эпидемия, показали даже по местному телевидению.

В тексте говорится о том, что болезнь не остановит Китай, использованы кадры со строительства объектов и с военных парадов.

Ранее "Страна" рассказывала, что из-за коронавируса рухнули рынки акций на фондовых биржах мира.

В частности, фондовые индексы США теряют более 3%, основные европейские - более 4%.

Также мы отмечали, что в ВОЗ допустили превращение эпидемии коронавируса в пандемию.