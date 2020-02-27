Совет национальной безопасности и обороны опубликовал просветительский ролик в связи с распространением коронавируса в Европе. В нем говорится о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать заражения.

Видео появилось на Facebook-странице СНБО.

Соблюдение представленных правил не требует каких-то чрезвычайных усилий.

1. Мойте руки со средствами дезинфекции.

2. Избегайте близких контактов. При общении соблюдайте дистанцию ​​не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает и имеет повышенную температуру.

3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.

4. Кашляйте и чихайте на внутреннюю часть локтя.

5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты: пока научно не доказано, что они предотвращают заражение коронавирусом.

6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливателем, хлором, растворителями, уксусной кислотой, хлороформом, 75% этанолом.

7. Используйте маску при общении с человеком, у которого подозревается коронавирус, или при помощи больному.

8. Тем, кто находился в КНР или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, следует позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Видео: Facebook/ rnbou

Ранее "Страна" приводила слова немецкого эксперта о том, кто должен носить медицинские маски при угрозе коронавируса.

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