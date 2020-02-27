В Житомирской области ищут подростка, который не вернулся с занятий. Видео
В Житомирской области уже почти неделю ищут 16-летнего подростка, который
"Дмитрий Степарук исчез еще 21 февраля. В тот день десятиклассник был на занятиях в Хорошевском лицее, вечером встретился с друзьями, после чего люди видели, как он шел пешком домой. Но до дома подросток так и не добрался", - говорится в сюжете.
Мать, которая воспитывает его сама, говорит, что из дома парень никогда не сбегал.
В полиции рассматривают несколько версий пропажи парня. В частности, рассматривают и версию, что парень мог сократить путь по лесу и заблудился. Допускают и несчастный случай.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Одесской области ищут 12-летнего Костю, который не вернулся домой.
Также мы сообщали, что под Одессой ищут девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась.