В Житомирской области уже почти неделю ищут 16-летнего подростка, который

"Дмитрий Степарук исчез еще 21 февраля. В тот день десятиклассник был на занятиях в Хорошевском лицее, вечером встретился с друзьями, после чего люди видели, как он шел пешком домой. Но до дома подросток так и не добрался", - говорится в сюжете.

Мать, которая воспитывает его сама, говорит, что из дома парень никогда не сбегал.

В полиции рассматривают несколько версий пропажи парня. В частности, рассматривают и версию, что парень мог сократить путь по лесу и заблудился. Допускают и несчастный случай.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одесской области ищут 12-летнего Костю, который не вернулся домой.

Также мы сообщали, что под Одессой ищут девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась.