Правоохранители поймали преступную группировку, которая занималась грабежом фур, движущихся на полном ходу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сотрудникам полиции удалось задержать группу лиц из трех человек - двух девушек и мужчины.

Они подъезжали впритык к грузовикам, забирались в середину и выбрасывали товар из фур. И все это происходило на полном ходу.

"Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. По данному факту Уманским районным отделением полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - рассказали в полиции.

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