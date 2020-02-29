В британском шоу "Не говори невесте" (Don’t Tell The Bride) случился конфуз. Жених Энди захотел устроить свадьбу в национальных традициях Украины - родины своей невесты Анны. Однако девушку это сильно расстроило: она даже думала отменить церемонию.

Об этом пишет издание The Sun.

В шоу показано, как 30-летний Энди, вдохновленный эстетикой и традициями Украины, пытался за три недели организовать свадьбу с бюджетом £13 000 (около 400 тысяч грн).

В итоге он купил невесте аутентичный, в украинском стиле (по его мнению) наряд всего за £150 (около 4 700 грн). Также он нашел "традиционные украинские" платья для подружек невесты.

Однако все дамы были обескуражены его выбором. Расстроенная невеста высказала предположение, что ужасное платье было куплено за 5 фунтов (150 грн) на eBay.

"Я не думаю, что человеку, который сделал это платье, оно нравится. Я просто хочу спросить его (жениха - Ред.), почему. Такое ощущение, что он ненавидит меня. Сейчас я даже не хочу выходить за него... Как он мог так поступить со мной?" - произнесла 30-летняя Анна.

Не в восторге оказались и подружки Анны. Одна из них заявила, что чувствует себя в странном наряде эльфом.

Между тем жених принялся оправдывать свой выбор.

"Я хочу сделать традиционную украинскую свадьбу. Я хочу традиционных украинских танцоров, еду - они едят пупки и прочее", - сказал Энди.

Жених даже хотел отправиться на церемонию в Украину, но Анна представляла главный день своей жизни несколько по-иному.

"Свадьба моей мечты должна быть в британской усадьбе с красивой территорией", - призналась девушка.

Несмотря на недоразумение, в конечном итоге все закончилось хорошо. Анна все же пошла под венец с Энди.

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