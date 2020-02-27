Глава немецкого Института имени Роберта Коха профессор Лотар Вилер объяснил, когда имеет смысл носить медицинскую маску. Это лучше делать уже подхватившим коронавирус, чтобы не заразить других. Остальных маска не спасет.

Слова специалиста цитирует "Интерфакс".

"Если вы сами заболели и носите такую маску, то когда вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно", - сказал Вилер на пресс-конференции в Берлине 27 февраля.

Однако, как уверяет профессор, нет свидетельство того, что ежедневное использование маски помогает избежать заражения коронавирусом.

Также эксперт напомнил о важности соблюдения гигиены рук.

"Мы знаем, что этот вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть если кто-то чихает или кашляет и закрывается при этом рукой или платком, это помогает, как бы банально это ни звучало. Если человек после этого подал кому-то руку, то можно тоже заразиться. Это значит, что очень важно мыть руки", - сказал Вилер.

Он назвал ситуацию с вирусом "очень динамичной", так как заболевание может распространиться быстро. В случае появления симптомов заболевания он посоветовал оставаться дома и информировать врача по телефону.

Ранее "Страна" писала, что заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем, но и через грязную воду.

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