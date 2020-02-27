Из-за распространения в мире короновируса отменена ежегодная конференция F8, которую организует компаниея Facebook для разработчиков программного обеспечения.

Планировалось, что конференция пройдет 5-6 мая в Сан-Хосе в Калифорнии. В прошлом году на нее приехали более 5 тысяч разработчиков, создателей и предпринимателей из разных стран мира.Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Принимая во внимание обеспокоенность из-за Covid-19, мы приняли непростое для нас решение отменить F8 2020", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что организаторы "ставят на первое место здоровье и безопасность наших разработчиков-партнеров, сотрудников и всех, кто помогает реализовать F8". Ежегодная конференция F8 считается одним из крупнейших мероприятий, организуемых Facebook.

Ранее компания также отменила саммит, посвященный теме маркетинга, который должен был состояться в Сан-Франциско в мае.

Напомним, коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань в декабре 2019 года.

На сегодняшний день за пределами Китая число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 3530 человек, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае зарегистрировано 78 497 случаев. Летальных исходов - 2744.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса рухнули рынки акций на фондовых биржах мира.

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