Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания, вызванного вирусом COVID-19. Власти создали кризисный штаб по борьбе с инфекцией.

Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

По словам главы ведомства, с недавних порт стало крайне сложно отследить цепочки, по которым идет заражение коронавирусом. Поэтому неясно, приведет ли нынешняя стратегия борьбы с вирусом к ограничению его распространения.

Шпан также заявил, что Министерство внутренних дел, Институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха и власти пораженных вирусом федеральных земель создали кризисный штаб по противодействию эпидемии. Министр призвал сограждан не поддаваться панике и не беспокоить врачей из-за простого кашля. В больницы стоит обращаться тем, кто за последние две недели бывал в инфицированных районах. Им рекомендуется обследоваться и соблюдать домашний карантин.

В Германии за последние дни зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом. Все - в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. В последней изолировали целую военную часть после выявления симптомов болезни у военнослужащего, вернувшегося из поездки в Италию.

Ранее "Страна" писала, что в упомянутом институте Роберта Коха заявили: против коронавируса нет вакцины и разработать ее быстро невозможно.

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