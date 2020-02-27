Ближе к вечеру в четверг, 27 февраля, появилась информация о том, что новый менеджмент "Центрэнерго" не может приступить к работе из-за блокирования офиса компании прежним руководством при поддержке людей Игоря Коломойского.

Корреспондент "Страны" отправился к офису "Центрэнерго" в поселке Козин Киевской области, чтобы проверить информацию и выяснить обстановку.

Возле въезда на территорию предприятия сотрудник нашего издания увидел три автомобиля, в которых сидели молодые люди спортивного телосложения. Также там был припаркован один автомобиль полицейских.

На момент приезда корреспондента ворота на предприятие были открыты, там находилось несколько охранников. Охрана расхаживала и по территории предприятия вдоль забора. На вопрос, могут ли они подтвердить или опровергнуть информацию о захвате, один из охранников у ворот ответил, что ничего не комментирует.

"Звоните на телефонные номера "Центрэнерго" и там узнавайте какую-либо информацию", - сказал мужчина.

Сотрудники полиции в ответ на тот же вопрос сказали, что ничего не знают, а просто гуляют здесь.

Через пять минут после приезда журналиста два автомобиля с охраной и автомобиль с полицейскими уехали, а ворота закрыли. Возле них остался один автомобиль, в котором сидит несколько человек.

Пока возле офиса все тихо.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров сменил руководство в "Центрэнерго" и трех облэнерго 26 февраля.

Мы также писали, что власти собираются в ближайшее время приватизировать "Центрэнерго".