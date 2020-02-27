Из-за смены сезонов в Украине происходит системная перестройка атмосферных процессов. Поэтому на улице ветренно, скачет температура воздуха и "циклоны носятся, как дети на школьной перемене".

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко, обнадежив, что юная весна совсем близко.

"Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной и потому дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром", - прогнозирует синоптик.

Правда днем, обещает Наталья Диденко, циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, и лишь незначительная влага удержится в восточных областях и коснется Сумской области. При этом сильный ветер еще погостит у нас.

"На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, даже с солнышком.

Однако уже днем ​​в пятницу с юго-запада подойдет очередная порция осадков и на Западе Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах может быть сильнее. Итак, днем ​​без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, а также Юг освободится от влажных облаков", - пишет синоптик.

Температура воздуха в Украине 28 февраля будет колебаться в пределах +3-8 градусов, в западных областях будет холоднее - от 0 до + 4 градусов.

"Киев завтра попадет в зону, свободную от восточных и западных осадков - ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умереный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем ​​в столице около +5 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

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