Установлены ограничения на судебные сборы. Фото: zik.ua

С 27 февраля начал действовать силу закон №465-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". Он вносит коррективы в закон "О судебном сборе" и изменяет некоторые ставки судебного сбора

Об этом сообщает портал "Лига: Закон".

Так, законом установлены ограничения ставок судебного сбора за подачу следующих жалоб и заявлений в административный суд:

  1. апелляционной жалобы на решение суда;
  2. заявления о присоединении к апелляционной жалобе;
  3. заявления о пересмотре судебного решения в связи с новыми выявленными обстоятельствами; 
  4. кассационной жалобы;
  5. заявления о присоединении к кассационной жалобе.

В первых трех случаях взимаются 150% от ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы - но не более 15 размеров прожиточного минимума для работоспособных лиц (31 530 грн). В последних двух случаях уплачиваются 200% от ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, но не более 20 размеров прожиточного минимума (42 040 грн).

Ранее "Страна" писала, что с 1 января власти подняли размер судебных сборов, которые следует уплачивать при подаче исков и для рассмотрения дел. 

Мы также рассказывали, что Кабмин инициировал принятие Верховной Радой законопроекта, который позволит повысить прожиточный минимум

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