С 27 февраля начал действовать силу закон №465-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". Он вносит коррективы в закон "О судебном сборе" и изменяет некоторые ставки судебного сбора.

Об этом сообщает портал "Лига: Закон".

Так, законом установлены ограничения ставок судебного сбора за подачу следующих жалоб и заявлений в административный суд:

апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной жалобе; заявления о пересмотре судебного решения в связи с новыми выявленными обстоятельствами; кассационной жалобы; заявления о присоединении к кассационной жалобе.

В первых трех случаях взимаются 150% от ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы - но не более 15 размеров прожиточного минимума для работоспособных лиц (31 530 грн). В последних двух случаях уплачиваются 200% от ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, но не более 20 размеров прожиточного минимума (42 040 грн).

Ранее "Страна" писала, что с 1 января власти подняли размер судебных сборов, которые следует уплачивать при подаче исков и для рассмотрения дел.

Мы также рассказывали, что Кабмин инициировал принятие Верховной Радой законопроекта, который позволит повысить прожиточный минимум.