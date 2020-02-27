Распространение смертельно опасного коронавируса в мире вызвало обвал на рынках акций.

В частности, фондовые индексы США теряют более 3%, основные европейские - более 4%; рублевый индекс Мосбиржи падает на 3,5%, долларовый индекс РТС - почти на 5,5%. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".



"По итогам четверга индекс Мосбиржи опустился на 3,4%. Долларовый индекс РТС из-за ослабления рубля упал сильнее - на 5,1%, это максимальные потери за день с апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Фото: telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что экономист, который предсказал мировой кризис 2008 года считает, что c Сovid-19 "все худшее впереди".

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