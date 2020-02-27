Пожароопасный период - часть года, когда возникают лесные пожары. Обычно он начинается весной и заканчивается поздней осенью. Однако в этом году он фактически не завершался.

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника разъяснили в Facebook, почему.

В эту зиму осадков в виде снега почти не было. А количество влаги в почве несмотря на мокрый снег и дожди в последнее время было весьма незначительным. Ведь то, что людям кажется обильными осадками, для природы - ничто.

В таких условиях, если где-то появляется огонь, сильные ветры очень быстро могут раздуть пожар.

Ежегодно официально пожароопасный период длится с 1 апреля по 31 октября - с момента схода снежного покрова до наступления устойчивой влажной осенней погоды или образования снежного покрова. Но в 2019/2020 году снега практически не наблюдалось. Поэтому даже зимой случались лесные пожары, в том числе на территориях объектов природно-заповедного фонда Украины.

Вчера "Страна" приводила сообщение сотрудников заповедника о том, что пожароопасный период в 2020 году начался раньше, чем в предыдущие годы, которое несколько противоречит разъяснению.

А позавчера мы писали о масштабном пожаре в Нижнеднестровском национальном парке под Одессой. Огонь разнес ураган.