Верховный Суд постановил, что водитель должен по требованию инспектора предъявить установленные документы. Такое решение было вынесено в процессе рассмотрения дела по обращению водителя, который просил отменить постановления инспектора полиции по делу об административных правонарушениях и закрыть производства по делу. Об этом пишет "Юрлига".

Постановление было обосновано тем, что у истца отсутствовало водительское удостоверение соответствующей категории и регистрационный документ на ТС. Истец же указал, что оснований для осуществления проверки удостоверения водителя и других документов на ТС не было, поскольку причина остановки его автомобиля была безосновательной (правила ПДД не были нарушены).

Местный суд отменил оспариваемое постановление инспектора. Однако апелляционный суд отказал в удовлетворении иска. Коллегия судей Административного суда ВС согласилась с выводом апелляции.

Согласно п. 2.4 ПДД по требованию работника полиции водитель должен остановиться и предъявить для проверки необходимые документы.

Водителю ТС необходимо иметь при себе:

водительское удостоверение на право управления ТС соответствующей категории;

регистрационный документ на ТС;

полис (сертификат) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных ТС.

Админответственность за управление ТС лицом, которое не имеет при себе или не предъявило для проверки вышеуказанные документы предусмотрена ч. 1 ст. 126 КУоАП.

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