В пунктах пропуска у линии разграничения на Донбассе усилены мероприятия по недопущению распространения коронавируса на контролируемую территорию.

Поэтому теперь пограничники будут проверять температуру у всех, перемещающихся через линию разграничения во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Уточняется, что пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру тела у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины. Людей с повышенной температурой будут направлять в учреждения здравоохранения.

"Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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