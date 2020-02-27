К вечеру 27 февраля в Италии от коронавируса скончались 17 человек. Между тем еще днем государственные чиновники Рима сообщали о 14 жертвах заражения.

Статистику погибших от нового вируса из Уханя привел Telegram-канал "РИА Новости".

Также резко выросло и количество заразившихся. Днем в четверг глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли говорил о 528 случаях заражения. Сейчас, по данным того же ведомства гражданской обороны, зафиксировано уже 650 случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что у украинских властей пока нет планов эвакуировать наших сограждан из Италии в связи со вспышкой коронавируса.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня, 27 февраля, Израиль запретил въезд иностранцам из Италии.