Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ блокировали в Житомирской области незаконную добычу гранита. Ее масштабы впечатляют, составив более 500 тысяч кубических метров.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

По версии следствия, добычу в течение 2017-2018 годов проводили должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центра управления промышленностью" "Укрзализныци".

Чиновники, на которых был возложен контроль за выполнением правил использования недр, сами организовали незаконную добычу гранита на территории карьера предприятия.

Оперативники установили, что добыча полезного ископаемого общегосударственного значения шла на территории площадью 60 гектаров. Гранит реализовывался частным структурам.

Своими действиями чиновники нанесли ущерб окружающей среде на более чем 1,3 миллиарда гривен. Так, добыча велась с применением взрывоопасных технических средств. Такие действия могли привести к чрезвычайным ситуациям на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон природе.

Во время досудебного расследования собраны доказательства и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Укрзализныци".

Ранее "Страна" рассказывала, что СБУ сорвала убийство из гранатомета активиста, выступавшего против незаконной добычи янтаря.

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