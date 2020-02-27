Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации с распространением коронавируса настал решающий момент. Сейчас решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы находимся на решающем этапе", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве 27 февраля.

По словам руководителя ВОЗ, вирус может выйти из-под контроля, если страны, где зафиксированы вспышки заражения, не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию распространения Covid-19.

"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - заверил доктор Тедрос.

Сейчас в мире, без учета материковой части Китая, насчитывается 3530 заразившихся коронавирусом. За сутки число увеличилось на 627 человек. В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человека, зарегистрированы 78 497 случаев заболевания.

Сегодня "Страна" приводила данные ВОЗ, согласно которым Covid-19 могут переносить любые дикие, одомашненные или домашние животные.

Также мы сообщали, что в ВОЗ заговорили о подготовке к пандемии коронавируса.