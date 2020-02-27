В течение суток четверга противник на Донбассе пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странцие в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - говорится в вечерней сводке.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что в штабе ООС сообщили о попытке прорыва противника через линию разграничения.

Также мы писали, что на Донбассе противник совершил 56 выстрелов из танка по украинским позициям.