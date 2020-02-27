В посольстве Украины в Черногории после приезда предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия назвали его "митрополитом Русской православной церкви" и "высокопоставленным церковным чиновником Русской православной церкви", а потом исправили пост на своей странице в Facebook.

Сообщение посольства касалось самого факта приезда Онуфрия в страну, где сейчас идут масштабные протесты православных - против намерений отъема церковной собственности у Сербской православной церкви.

Подразделение МИД Украины заявило, что Онуфрий не представляет всех украинских православных. А делать это может лишь глава ПЦУ Епифаний.

То есть по сути посольство, как государственная структура, вмешалось в церковные дела, высказывая свое мнение о том, кто из двух епископов "лучше" или "хуже".

"Единственным епископом Автокефальной Украинской Православной Церкви, митрополитом Киевским и всей Украины, который имеет полное каноническое общение со Святейшим Святым, Вселенским Патриархом Варфоломеем во главе Столичной Церкви, является Блаженный Митрополит Епифаний, который не намерен посещать Черногорию...

Принимая во внимание большое внимание черногорской общественности к вышеупомянутому визиту и возможные заявления митрополита Онуфрия относительно текущих событий в Черногории, мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что митрополит Онуфрий не уполномочен выражать взгляды большинства православных верующих Украины или Православной церкви Украины.

Понимая важность соблюдения принципа разделения церкви и государства, мы считаем неуместным, чтобы представитель церкви, которая является неотъемлемой частью Русской православной церкви, - митрополит Онуфрий - комментировал внутренние проблемы Черногории от имени украинцев, тем самым ставя под угрозу существующие дружеские отношения между украинским и черногорским народами" - говорится в комментарии посольства.

При этом пост был отредактирован. В первой версии он был озаглавлен: "Комментарий посольства Украины в Черногории в связи с прибытием митрополита Русской православной церкви Киевского епископа Онуфрия". Также главу УПЦ называли " высокопоставленный церковный чиновник Русской православной церкви".

Затем его изменили и назвали митрополита "представителем церкви, которая является неотъемлемой частью Русской Православной церкви".

Напомним, что глава УПЦ митрополит Онуфрий нахдится в Черногории с визитом 27-29 февраля. Он приехал с архиереями УПЦ. Они примут участие в праздновании дня памяти преподобного Симеона Мироточивого - отца святителя Саввы Сербского.

Как писала "Страна", в 2018 году президент Петр Порошенко подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви.

Однако в 2019 году Окружной админсуд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви (УПЦ), которая обязана была начать указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.