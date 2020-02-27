В четверг, 27 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 24,51 грн/$1 с 24,6025 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,50-24,52 грн/$1, тогда как Нацбанк на 28 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,561 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 27 февраля укрепился до 24,59 грн/$1 с 24,66 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к гривне на 28 февраля 2020 года.

BYN 1 белорусский рубль - 10,9976

EUR 1 ЕВРО - 26,9299

JPY 10 японских йен - 2,2353

PLN 1 польский злотый - 6,2426

CAD 1 канадский доллар - 18,3881

ILS 1 новый израильский шекель - 7,1429

RUB 10 российских рублей - 3,7311

GBP 1 фунт стерлингов - 31,6898

CZK 1 чешская крона - 1,0639

CHF 1 швейцарский франк - 25,3311

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5056

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 25 февраля составил 337,7 млн в долларовом эквиваленте в том числе $271 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса самые богатые люди мира потеряли больше сотни миллиардов долларов.

Также мы сообщали, что гривня идет вниз, ее пытаются спасти валютой от Нафтогаза.