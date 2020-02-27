В среду, 26 февраля, на аукционе со второй попытки через систему электронных торгов PROZORRO был продан демонтированный в 2016 году памятник Владимиру Ленину за 375 104,69 гривен. Он находился на балансе Сновского городского совета Черниговской области.

Об этом сообщается в четверг, 27 февраля, на сайте Сновского горсовета.

"Он был демонтирован в 2016 году и хранится на территории ЗАО "Коммунальник". Аукцион, запланированный в электронной торговой системе на 21 октября 2019г, не состоялся в связи с отсутствием поданных заявлений. С целью обеспечения наполнения местного бюджета за счет поступлений от приватизации объектов коммунальной собственности тогда было принято решение снять с продажи на аукционе памятник, чтобы избежать уменьшения суммы продажи на 50%, что является условием при проведении малой приватизации", - говорится в сообщении.

Во второй раз его выставили на продажу через систему PROZORRO в начале февраля 2020 со стартовой ценой 326тыс. 823 грн.

"На этот раз купить памятник выразили желание два участника - ООО "ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ" (г.Днепр - ИФ) и ООО "РАЗВИТИЕ-СВ". Победителем по результатам аукциона, стало именно ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" (Запорожье), объявив свою цену 375 104,69 грн, обогнав конкурента, который предложил 373 554,47 грн. Сейчас идет процедура проверки документов победителя", - говорится в информации.

В горсовете отмечают, что полученные средства от продажи памятника будут использованы на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где он был установлен. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жители города поддержали предложение сделать на этом месте фонтан.

Ранее сообщалось, что в Изюме горсовет выставил памятник Ленина на аукцион.

Также мы писали, что в селе под Полтавой повалили памятник Ленину, но вождь оказался крепким и не разбился.