В пятницу, 28 февраля, в Украине похолодает. В западных и восточных регионах пройдут дожди, местами - со снегом. В центральных, северных и южных областях будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует данные, обнародованные на сайте Укргидрометцентра.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью - до 24 м/с (уровень опасности "желтый"). Также, по данным Укргидрометцентра, 27-28 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Что касается температуры воздуха, то в западных областях в пятницу, 28 февраля, днем она поднимется до +3...+6 градусов, ночью будет держаться на уровне -2...+1 градус. Возможны снег с дождем. В северных и центральных регионах ночью -1...+1 градус, днем +4...+6, без осадков. Самая теплая погода ожидается в южных регионах, днем здесь температура поднимется до +6...+9 градусов, ночью сохранится на уровне +1...+4 градуса.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях днем ожидается +5...+7 градусов, ночью +2...+5 градусов, вероятны дождь со снегом.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня, 27 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение первого уровня.