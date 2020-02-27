В Киеве биологическая мать выкрала из детдома трехлетнюю дочку, от которой она отказалась после ее рождения. Женщину и ребенка разыскивает полиция. Теперь их разыскивает полиция.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что девочку похитили из детского дома на улице Кубанской. Об инциденте правоохранителям сообщила старшая по детскому дому. По ее словам, биологическая мать девочки Евгения Туманян отдала дочь в детский дом три года назад, а теперь пришла и увела трехлетнюю Анжелу в неизвестном направлении без каких либо документов.

Полиция объявила в розыск девочку и женщину.

Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Девочка была без верхней одежды. Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки.

Фото: kiev.informator.ua

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